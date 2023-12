Gazzetta - Atalanta-Milan, Kjaer verso il forfait: il danese non sarà a disposizione

In vista del match di domani sera sul campo dell'Atalanta, Stefano Pioli non dovrebbe avere a disposizione Simon Kjaer: come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, il difensore danese ha infatti svolto un lavoro personalizzato anche ieri a Milanello e dunque difficilmente recupererà per la trasferta di Bergamo. Il centrale rossonero è fuori da oltre un mese: l'ultima partita giocata è stata in Champions League contro il PSG in Francia quando entrò nel finale.

Con il forfait di Kjaer, Pioli sarà costretto a schierare ancora una volta Theo Hernandez al fianco di Fikayo Tomori al centro della difesa rossonera. Il francese ha dato buone risposte in quel ruolo contro il Frosinone, ma domani sera contro l'Atalanta sarà certamente un test molto più impegnativo e complicato.