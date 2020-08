L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Bakayoko, ora il Diavolo andrà in pressing sul Chelsea". Raggiunto l'accordo con il giocatore, pronto a ridursi drasticamente l'ingaggio pur di tornare in rossonero, ora il club milanista dovrà trovare l'accordo con il Chelsea che chiede 20 milioni di euro per lasciar partire il francese.