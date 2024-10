Gazzetta - Bologna-Milan: stamattina incontro sindaco-prefetto. E' l'ultima possibilità per far sì che si giochi nella città emiliana

vedi letture

Per la Lega Serie A, Bologna-Milan di domani sera si giocherà in ogni caso, c'è solo da capire dove. Le opzioni sono due: o a porte chiuse al Dall'Ara oppure su un campo neutro, con Como che è la prima scelta. Come riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, questa mattina è previsto l'incontro tra il sindaco Matteo Lepore e il prefetto Attilio Visconti per discutere della situazione: si tratta dell'ultima possibilità per far sì che si giochi a Bologna.

Se invece il primo cittadino e il prefetto non concedono l'autorizzazione all'utilizzo del Dall'Ara, allora la partita tra rossoblu e rossoneri si disputerà su un campo neutro: in questo scenario, la sede favorita sarebbe lo stadio Sinigaglia di Como.