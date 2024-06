Gazzetta: "Brassier-Milan, si riparte. Il suo sponsor è Fonseca"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Brassier-Milan, si riparte. Il suo sponsor è Fonseca". I rossoneri sono alla ricerca anche di un difensore centrale e, dopo averlo seguito a lungo a gennaio, il club di via Aldo Rossi è pronto a tornare alla carica per Lilian Brassier del Brest. Il giocatore francese classe 1999 è molto apprezzato da Paulo Fonseca, che nei prossimi giorni verrà ufficializzato come nuovo allenatore del Milan.

Brassier ha un costo piuttosto abbordabile: tra i 10 e i 12 milioni di euro, una cifra non elevata per un difensore che ha dato una mano importante al Brest per conquistare un posto in Champions League. Oltre al Milan, anche il Bologna ha chiesto informazioni su di lui, anche se ad oggi la favorita è il Wolfsburg, che è il club che si è mosso con maggiore decisione sul centrale francese.