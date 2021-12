Gazzetta: "Carissimo nemico. Milan, ritorno al futuro: battere Sheva per rialzarsi"

"Carissimo nemico. Milan, ritorno al futuro: battere Sheva per rialzarsi": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport in vista del match di stasera dei rossoneri contro il Genoa allenato dall'ex attaccante milanista. Il Diavolo deve rialzarsi e tornare a vincere dopo le due sconfitte consecutive in campionato contro Fiorentina e Sassuolo.