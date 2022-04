Gazzetta - Carnevali è sicuro: "Berardi è perfetto per il Milan"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervistato per la Gazzetta dello Sport di questa mattina, l'a.d. del Sassuolo Giovanni Carnevali ha fatto il punto sul mercato in uscita dei neroverdi che mettono in mostra tanti gioielli pregiati. In particolare, quando gli viene chiesto di Domenico Berardi, giocatore più volte accostato al Milan, Carnevali risponde così: "È il nostro campione. Ho il difetto di innamorarmi dei miei giocatori e non darei via nè Mimmo nè tutti gli altri. L'anno scorso per la prima volta aveva pensato di partire ma l'offerta della Fiorentina non si poteva nemmeno prendere in considerazione. Berardi sarebbe perfetto per il Milan: fossi io l'a.d. di un top club italiano, è lui il primo giocatore che prenderei".