Gazzetta: "Chi meno e chi più. Maignan in ascesa, Szczesny problema. E il Milan ha un gioco, la Juve ancora no"

"Chi meno e chi più. Maignan in ascesa, Szczesny problema. E il Milan ha un gioco, la Juve ancora no": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito al big match di domenica tra bianconeri e rossoneri. Nonostante la sconfitta di Liverpool, il Diavolo sembra arrivare meglio alla sfida rispetto alla squadra di Allegri. Tra i pali, per esempio, c'è un grande dislivello in questo avvio di stagione tra le pessime prestazioni di Szczesny e le ottime prestazioni di Maignan.