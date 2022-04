Gazzetta - Come cambia la trequarti del Milan a Torino

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

È gia tempo di scelte per Stefano Pioli in vista del posticipo di domenica sera contro il Torino. Per smuovere le acque in attacco, secondo quanto scrive oggi Gazzetta dello Sport, l'allenatore rossonero pensa a qualche cambio sulla trequarti rispetto alla sfida contro il Bologna. Kessie dovrebbe agire dietro la punta, lasciando accomodare in panchina Brahim. Sulla destra, invece, si rivedrà molto probabilmente Saelemaekers, superato da Messias nelle gerarchie nelle ultime settimane.