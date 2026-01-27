Gazzetta: "Comvest per Elliott: il rifinanziamento è questione di giorni"

In merito alla vicende societarie del Milan, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Comvest per Elliott: il rifinanziamento è questione di giorni". Dovrebbe essere una questione di pochi giorni, forse una settimana, e poi Manulife Comvest, piattaforma di private credit con base principale a Toronto (Canada), è pronto a sostituire il fondo Elliott come finanziatore, con RedBird che estinguerebbe così il debito nato con il vendor loan nel 2022 e che oggi, interessi compresi, ammonta a più di 550 milioni di euro.

Ma che tipo di fondo è Manulife Comvest? È una piattaforma di private credit nata dall'integrazione tra Manulife Investment Management, colosso canadese della gestione del risparmio, e Comvest Credit Partners, società statunitense attiva da oltre 25 anni nel finanziamento diretto alle imprese di medie dimensioni. Manulife è una realtà globale, presente in Nord America, Asia ed Europa, con centinaia di miliardi di dollari in gestione tra assicurazioni e asset management. Comvest, dal canto suo, ha costruito negli anni una forte reputazione nel mercato americano del credito privato; dalla loro unione è nata una piattaforma che oggi gestisce circa 18 miliardi di dollari di asset.