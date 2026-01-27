Milan con il tridente? Allegri non è convinto. E vede Fullkrug più come un’arma da utilizzare a gara in corso

Nelle ultime settimane, gli attaccanti del Milan sta faticando parecchio: in 4 delle ultime 5 partite, infatti, il reparto offensivo milanista ha segnato una sola rete. Colpa sicuramente anche delle condizioni non ottimali di Rafael Leao e di Christian Pulisic, entrambi ancora lontani dalla loro forma migliore. Qualcuno spinge per il passaggio al tridente, con Niclas Fullkrug al centro, ma, come spiega stamattina il Corriere della Sera, Max Allegri non è convinto e vede il centravanti tedesco più come un’arma da utilizzare a gara in corso.

MILAN IMBATTUTO NEGLI SCONTRI DIRETTI

Con l'1-1 contro la Roma all'Olimpico, il Milan non solo ha ottenuto il suo 21° risultato utile consecutivo in Serie A, ma resta anche imbattuto negli scontri diretti con le altre squadre attualmente in lotta per i primi quattro posti, vale a dire Inter, Napoli, Roma, Juventus e Como. Nelle sfide giocate contro le altre pretendenti per la Champions League, i rossoneri hanno ottenuto finora quattro vittorie e due pareggi.