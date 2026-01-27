Tuttosport: "Leao, il rischio pubalgia da gestire e quel freno che deve stare tirato"

Tuttosport in edicola oggi titola così: "Leao, il rischio pubalgia da gestire e quel freno che deve stare tirato". Il portoghese è da tempo alle prese con un fastidio all'adduttore che potrebbe trasformarsi in pubalgia. Lo staff medico milanista lo sta gestendo, ma il portoghese continua comunque a giocare perchè il Milan ha bisogno di lui.

E' altrettanto vero però che è evidente che Rafa giochi con il freno a mano tirato, in particolare non riesce a scattare come vorrebbe e come ha abituato tutti negli ultimi anni. Da qui a metà febbraio i rossoneri giocheranno una sola partita (contro il Bologna il 3 febbraio, po l'impegno successivo sarà contro il Pisa nel weekend del 15 febbraio) e quindi il portoghese avrà un po' di tempo per provare a guarire.