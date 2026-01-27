Tuttosport: "Primi tempi da incubo Milan, è una costante"

vedi letture

"Primi tempi da incubo Milan, è una costante": titola così stamattina Tuttosport che spiega che in questa stagione la squadra di Max Allegri ha spesso approcciato male le partite e ha lasciato troppo campo agli avversari nei primi tempi. Tra le prime sei della classifica, il Diavolo ha chiuso avanti la prima frazione di gioco solo sei volte. Poi nelle ripresa la formazione milanista cambia marcia, ma lasciare sfogare gli avversari è un rischio che alla lunga si può pagare.

NESSUNO COME IL MILAN IN EUROPA

Con il pareggio dell'Olimpico contro la Roma, il Milan è salito a quota 21 risultati utili consecutivi in Serie A. Dato importante sul quale nessun'altra squadra, né italiana né in giro per il top cinque campionati europei può contare. Il Milan, infatti, ha la più lunga striscia di imbattibilità nei top 5 campionati europei. L'ultima sconfitta risale addirittura al 23 agosto, alla prima giornata di Serie A, quando la Cremonese espugnò San Siro grazie alle reti di Bonazzoli e Baschirotto all'esordio in campionato.