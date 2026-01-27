Milan, ecco il 2008 Cissé: occuperà uno dei due posti da extracomunitario che il Diavolo ha liberi per il 2025-2026
Nuovo colpo in prospettiva del Milan che nelle scorse ore ha chiuso l'acquisto dal Be Sport Academy di El Hadj Malick Cissé, difensore classe 2008 che è stato pagato 750 mila euro. Inizialmente il giovane senegalese verrà aggregato al Milan Futuro di Massimo Oddo, ma ogni tanto si allenerà anche con la prima squadra di Max Allegri. Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, Cissè occuperà uno dei due posti da extracomunitario che il club di via Aldo Rossi ha liberi per il 2025-2026.
SERIE D, GIRONE B: LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Folgore Caratese 45 punti
Chievo Verona 37
Villa Valle 36
Casatese Merate 35
Milan Futuro 34
Brusaporto 34
Caldiero Terme 31
Ciserano Bergamo 30
Oltrepò 29
Breno 28
Leon 27
Real Calepina 27
Scanzoroscaite 27
Castellanzese 26
Varesina 17
Pavia 17
Vogherese 13
Sondrio 13
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan