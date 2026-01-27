QS: "Milan al Max. Una continuità da top europea. Ma i ricambi sono pochi: miraggio vetta"

Il Quotidiano Sportivo in edicola stamattina titola così: "Milan al Max. Una continuità da top europea. Ma i ricambi sono pochi: miraggio vetta". Il Diavolo non perde in Serie A da 21 partite consecutive e ha la striscia di imbattibilità aperta più lunga nei top 5 campionati europei. Nonostante ciò, i rossoneri sono secondi in classifica a -5 dalla capolista Inter.

La distanza non è proibitiva sia perchè mancano ancora tante partite, sia perchè i nerazzurri giocheranno molti più match visto che sono ancora in Champions League e in Coppa Italia e dunque potrebbero perdere dei punti per strada. Ma il Milan deve cambiare marcia e fare un bel filotto di vittorie per recuperare terreno in classifica. Servirebbe una mano dal mercato perchè le alternative all'altezza dei titolari sono poche, ma ormai tutto lascia pensare che la rosa da qui alla fine della stagione rimarrà questa.