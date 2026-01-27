Il CorSera sul Milan: "Esperienza, solidità ma a Max mister X serve un altro passo"

vedi letture

"Esperienza, solidità ma a Max mister X serve un altro passo": titola così questa mattina il Corriere della Sera sul Milan che è reduce dal suo ottavo pari in questo campionato. I rossoneri non perdono in Serie A da 21 partite di fila e hanno la striscia di imbattibilità aperta più lunga nei top 5 campionati europei, ma hanno pareggiato troppo. Serve cambiare marcia e fare un bel filotto di vittorie se il Diavolo vuole recuperare punti all'Inter capolista.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 52

Milan 47

Roma 43

Napoli 43

Juve 42

Como 40

Atalanta 35

Bologna 30

Lazio 29

Udinese 29

Sassuolo 26

Cagliari 25

Genoa 23

Cremonese 23

Parma 23

Torino 23

Lecce 18

Fiorentina 17

Verona 14

Pisa 14