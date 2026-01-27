Il CorSera sul Milan: "Esperienza, solidità ma a Max mister X serve un altro passo"

Il CorSera sul Milan: "Esperienza, solidità ma a Max mister X serve un altro passo"
di Enrico Ferrazzi

"Esperienza, solidità ma a Max mister X serve un altro passo": titola così questa mattina il Corriere della Sera sul Milan che è reduce dal suo ottavo pari in questo campionato. I rossoneri non perdono in Serie A da 21 partite di fila e hanno la striscia di imbattibilità aperta più lunga nei top 5 campionati europei, ma hanno pareggiato troppo. Serve cambiare marcia e fare un bel filotto di vittorie se il Diavolo vuole recuperare punti all'Inter capolista.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 52
Milan 47
Roma 43
Napoli 43
Juve 42
Como 40
Atalanta 35
Bologna 30
Lazio 29
Udinese 29
Sassuolo 26
Cagliari 25
Genoa 23
Cremonese 23
Parma 23
Torino 23
Lecce 18
Fiorentina 17
Verona 14
Pisa 14