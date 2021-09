Gazzetta - Cori razzisti a Bakayoko, la Procura indagherà in tempi rapidi

La Procura Federale ha deciso di avviare un’indagine sulla Lazio per i cori razzisti dei suoi tifosi a San Siro. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’azione segue di qualche ora l’esposto presentato dal Milan. All’avvio dell’indagine seguiranno gli approfondimenti del caso: verranno magari risentiti gli ispettori, o verrà interrogato qualche altro testimone. Di sicuro verrà valutata tutta la documentazione, visiva e audio, prodotta e allegata dal club rossonero, così come gli atti in possesso della Questura di Milano. La Procura indagherà in tempi rapidi: nelle prossime due o tre settimane potrebbe arrivare a capo della questione. Le pene potrebbero essere più severe, ma il fatto di giocare fuori casa potrebbe essere un’attenuante. Per la Lazio resta il rischio multa.