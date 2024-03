Gazzetta: "Da Loftus a Reijnders: i nuovi fedelissimi di Pioli punti fermi per il futuro"

L'edizione odierna della Gazzetta Sportiva titola così questa mattina sul Milan: "Da Loftus a Reijnders: i nuovi fedelissimi di Pioli punti fermi per il futuro". La Rosea riferisce che giocatori come Loftus-Cheek, Reijnders, Pulisic e Adli sono diventati sempre più centrali nel progetto tecnico rossonero.

L'inglese e l'americano si sono rigenerati a Milanello dopo che le ultime stagioni al Chelsea era state piuttosto complicate, mentre l'olandese è diventato un punto fermo anche dalla sua nazionale ("Reijnders è diventato un grande giocatore in pochissimo tempo. Non può essere lasciato fuori" ha dichiarato il ct Koeman dopo la rete del centrocampista contro la Scozia). Adli era ai margini del progetto, mentre ora rientra regolarmente nelle rotazioni di Pioli in mezzo al campo.