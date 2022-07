Gazzetta - De Ketelaere, Milan e Bruges sono per ora ferme sulle proprie posizioni

MilanNews.it

La trattativa per Charles De Ketelaere tra Milan e Bruges è in stand-by perchè i due club sono fermi sulle proprie posizioni: i rossoneri, per ora, non si muovono dai 32 milioni di euro (bonus compresi) che hanno messo sul piatto qualche giorno fa, mentre i belgi continuano a chiedere 35 milioni. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport che assicura comunque che il Diavolo non ha mollato il giovane trequartista, anzi sembra essere pronto ad alzare leggermente la sua proposta economica per avvicinarsi ancora di più alle richieste del Bruges.