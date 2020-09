Gazzetta dello Sport - Tonali, difficile la sua presenza in Europa League: probabile debutto in campionato

Sarà questa la settimana di Sandro Tonali al Milan che, dopo la trattativa lampo tra i rossoneri e il Brescia, approderà a Milano tra oggi e domani. Il regista lombardo, dopo essersi sottoposto alle visite mediche, si aggregherà alla squadra per cominciare la preparazione con i compagni. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport difficilmente Tonali sarà presente per la prima gara stagionale contro lo Shamrock Rovers ma più verosimilmente sarà presente a San Siro per il debutto contro il Bologna in campionato.