Gazzetta - Diaz sì o no contro la Dinamo? Si deciderà tra oggi e domani

Gli esami hanno escluso lesioni muscolari al gluteo sinistro (è solo una contrattura), ma Brahim Diaz ci sarà o no contro la Dinamo Zagabria domani sera? Secondo La Gazzetta dello Sport, una decisione verrà presa tra oggi e domani da Stefano Pioli e il suo staff. Se sarà presente in gruppo questa mattina nella rifinitura a Milanello ogni dubbio svanirà. In caso contrario, il tecnico rossonero potrebbe comunque decidere di farlo salire sul volo che porterà il Diavolo in Croazia e prendere poi una decisione definitiva nella giornata di domani.