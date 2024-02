Gazzetta: "Difesa in crisi, Pioli ha tre rimedi: subito Kalulu e Calabria, poi Tomori"

"Difesa in crisi, Pioli ha tre rimedi: subito Kalulu e Calabria, poi Tomori": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che presto Stefano Pioli avrà il reparto difensivo al completo. I primi a rientrare saranno Pierre Kalulu e Davide Calabria: il primo è fuori dal 29 settembre, mentre il secondo si era infortunato due settimane fa contro il Napoli. Il centrale francese e il terzino italiano, che ieri si sono allenati regolarmente in gruppo, dovrebbero essere convocati per la sfida di domani sera contro l'Atalanta.

Anche Fikayo Tomori ha lavorato ieri insieme ai compagni di squadra, ma per il suo rientro servirà qualche giorno in più: il difensore inglese, out dal 22 dicembre contro la Salernitana, dovrebbe tornare a disposizione per l'impegno di campionato di venerdì prossimo in casa della Lazio.