Gazzetta - Dubbio Calhanoglu, non si allena da due giorni

La presenza di Calhanoglu a Cagliari è a rischio. Il giocatore turco, infatti, non si allena da due giorni. Secondo La Gazzetta dello Sport, il problema non riguarderebbe più la caviglia che lo aveva costretto a partire dalla panchina contro il Torino. Il dubbio - si legge - pare legato a un tampone dall’esito incerto, situazione che al Milan conoscono: Donnarumma e Hauge, infatti, risultarono (falsi) positivi prima della partita con la Roma; i due tornarono in campo pochi giorni dopo, una volta stabilito l’errore del test. Il club, attento a rispettare tutte le disposizioni sanitarie, ha preferito fermare Calhanoglu in attesa di risposte definitive.