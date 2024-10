Gazzetta: "E ora i gol. Il Milan e Fonseca all'attacco: Abraham e Leao, tocca a voi"

"E ora i gol. Il Milan e Fonseca all'attacco: Abraham e Leao, tocca a voi": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, domani sera contro la Fiorentina, Paulo Fonseca opterà ancora una volta per una squadra molto offensiva con quattro attaccanti (Pulisic, Morata, Abraham e Leao).

In particolare, in casa rossonera si aspettano molto dall'inglese e dal portoghese: l'ex Roma è infatti ancora alla ricerca del primo gol su azione, mentre Rafa è ancora a secco da titolare (l'unico gol in stagione lo ha segnato a Roma contro la Lazio dopo essere partito dalla panchina).