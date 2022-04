Gazzetta: "Ecco Ibra, Leao e super Giroud. In attacco ora si può scegliere"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così sul Milan: "Ecco Ibra, Leao e super Giroud. In attacco ora si può scegliere". I tre attaccanti rossoneri sono tutti a quota 8 gol segnati in campionato e Stefano Pioli punta molto su di loro in questo finale di stagione. Stasera contro il Bologna, il portoghese e il francese saranno titolari, mentre lo svedese partirà inizialmente dalla panchina.