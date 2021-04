In merito al futuro della panchina milanista, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Fiducia a Pioli. Resterà anche senza Champions: il Milan vuole aprire un ciclo con lui". In via Aldo Rossi non hanno dubbi e sono pronti a confermarlo anche se il Diavolo non dovesse arrivare tra le prime quattro.