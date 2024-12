Gazzetta: "Fonseca, 3 giorni di riposo e raccomandazioni sul cenone"

Dopo l'allenamento di ieri Paulo Fonseca ha ordinato il rompete le righe ai suoi giocatori, che né oggi, né domani, né tantomeno nel giorno di Natale si presenteranno a San Siro. Una sorta di premio dopo la vittoria di Verona questo dell'allenatore portoghese, che ha cercato di non stressare ulteriormente i suoi giocatori, che passeranno il capodanno lontani dalle proprie famiglie per via della Supercoppa Italiana.

In merito a questa concessione La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato "Fonseca, 3 giorni di riposo e raccomandazioni sul cenone", non tanto sul cibo ma sul fatto di evitare di rimanere fermi nelle prossime 72 ore, anche perché dal 26 inizia un tour de force non indifferente per il Milan, tra Roma, Supercoppa e rincorsa al quarto posto.

In tutto questo Milanello in questi due giorni, escluso Natale, rimarrà comunque aperto per chi, come ad esempio Christian Pulisic, sta recuperando da un infortunio