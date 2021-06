Gazzetta - Giroud attratto da una maglia storica come quella del Milan

Giroud al Milan, ci siamo quasi. La trattativa prosegue e ci sono ottime possibilità che possa chiudersi a stretto giro di posta. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'opzione italiana - con il Milan tornato in alto in Serie A e rientrato sulla scena della Champions League - affascina il francese più di altre ipotesi. Le proposte non gli mancano, ma l'attaccante è attratto dall’idea di indossare una maglia storica come quella del Milan in Europa.