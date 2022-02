Gazzetta: "Gite in Piemonte e pallone a...casa: i segreti di Messias"

"Gite in Piemonte e pallone a...casa: i segreti di Messias": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'ex Crotone, arrivato la scorsa estate a Milanello, sta convincendo tutti, in particolare Stefano Pioli che lo sta mettendo in campo con continuità in questi mesi. La Rosea racconta che il brasiliano, non appena ha un po' di tempo libero, prende la macchina e raggiunge i suoi amici piemontesi che ha conosciuto quando lavorava come fattorino e giocava nei tornei dell’UISP di Torino. Il pallone occupa gran parte della sua quotidianità, anche a casa visto che sua moglie Thamyrys è una ex giocatrice (faceva la prima punta).