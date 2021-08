Gazzetta: "Hauge in Bundesliga: plusvalenza super. Krunic si aggiunge alla lista dei partenti"

"Hauge in Bundesliga: plusvalenza super. Krunic si aggiunge alla lista dei partenti": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito al mercato in uscita del Milan. Il norvegese, pagato 5 milioni di euro un anno fa per prenderlo dal Bodo/Glimt, è sempre più vicino all'Eintracht Francoforte, che verserà 12 milioni nelle casse rossonere. Oltre a Conti e Castillejo, tra i possibili partenti ci sarebbe ora anche Rade Krunic.