Gazzetta: "Ibra a Milanello. E Vranckx si presenta: 'Lavorerò duro'"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Ibra a Milanello. E Vranckx si presenta: 'Lavorerò duro'". Lo svedese ha completato i controlli ed è ora atteso nel Centro sportivo rossonero dove proseguirà il suo programma di terapie (clicca qui per leggere l'anticipazione di Milannews.it di ieri). Il suo rientro in campo è previsto per gennaio. Intanto ieri è stato presentato il centrocampista belga che ha spiegato che si allenerà duramente perchè punta al riscatto da parte del Milan.