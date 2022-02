Gazzetta: "Ibra, il rientro è più lontano: niente Lazio, difficile la Samp"

In merito alle condizioni di Zlatan Ibrahimovic, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Ibra, il rientro è più lontano: niente Lazio, difficile la Samp". L'attaccante svedese, dopo il derby, salterà sicuramente anche il match di Coppa Italia di mercoledì contro la Lazio e la sua presenza è a rischio anche domenica alle 12.30 contro la Sampdoria in Serie A. L'infortunio al tendine d'Achille si sta rivelando più serio del previsto e al momento non si sa nemmeno quando potrà effettivamente tornare in campo.