Ibrahimovic non ha ancora dato una risposta al Milan, ma in via Aldo Rossi continua a esserci ottimismo. Perché le parti, inizialmente lontane, si sono avvicinate parecchio negli ultimi giorni, con i rossoneri che hanno alzato l’offerta d’ingaggio fino a 6 milioni. Tuttavia, come riporta La Gazzetta dello Sport, resta il nodo dei bonus, poco graditi a Zlatan e invece funzionali alla proposta del Milan.