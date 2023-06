Gazzetta - Il mercato del nuovo Milan: in calo le quotazioni Berardi, no ad Arnautovic. Attenzione a Marcus Thuram

MilanNews.it

Come cambierà il mercato del Milan dopo gli addii di Maldini e Massara? Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, alcuni obiettivi cambieranno: no a Marko Arnautovic del Bologna, per esempio, così come sono in calo le quotazioni di Domenico Berardi del Sassuolo. Attenzione, in questo momento, invece ai parametri zero e ai giocatori in scadenza nel 2024.

Stefano Pioli sogna da tempo Sergej Milinovic-Savic, non sarà facile, ma l'operazione non è del tutto impossibile. Tra i parametri zero, invece, attenzione a Marcus Thuram, centravanti classe 1997 in uscita dal Borussia Mönchengladbach, a Reiss Nelson, attaccante esterno 1999 dell'Arsenal, ed Evan N’Dicka, difensore dell’Eintracht Francoforte.