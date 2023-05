Gazzetta: "Il Milan blinda Maignan. Club al lavoro per premiare Mike"

"Il Milan blinda Maignan": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, dopo Leao, i rossoneri vogliono blindare anche il portiere francese. Presto inizieranno i lavori per rinnovargli il contratto fino al 2028 e aumentargli l'attuale ingaggio da 2,8 milioni di euro almeno fino a 4 milioni. Si tratterebbe di un prolungamento più che meritato per Mike che è uno dei portieri più forti in circolazione e un punto di riferimento assoluto nel Milan.