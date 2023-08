Gazzetta: "Il Milan cambia regia? Fenerbahçe-Krunic, sì del giocatore ma offerta bassa. Hjulmand aspetta"

"Il Milan cambia regia? Fenerbahçe-Krunic, sì del giocatore ma offerta bassa. Hjulmand aspetta": titol così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito all'interesse concreto dei turchi per il centrocampista rossonero che avrebbe già dato il suo ok al trasferimento.

Al momento, però, l'offerta al club rossonero è troppo bassa: il Fenerbahçe punta a chiudere per massimo 5 milioni di euro, mentre il Diavolo venderebbe Krunic solo per un’offerta nell’ordine dei 10-15 milioni. In caso di addio, spunta il nome di Morten Hjulmand, capitano del Lecce che costa 20 milioni (un contatto tra club c’è già stato nelle scorse settimane).