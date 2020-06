Gazzetta - Il Milan fa quadrato: Maldini e Gazidis insieme dopo 4 mesi

Per il Milan è tempo di fare quadrato. Nella giornata di ieri, Gazidis, Maldini e Massara hanno assistito all’allenamento della squadra e discusso con Pioli e Romagnoli in un clima disteso e sereno. Un segnale importante anche per i giocatori, che non si allenavano sotto gli occhi dei vertici societari al completo da almeno quattro mesi. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo dei dirigenti è tenere unito il Milan e fornire ai calciatori la tranquillità necessaria per una rimonta europea ancora alla portata.