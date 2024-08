Gazzetta - Il Milan saluta Kalulu: il francese ha detto sì alla Juventus, oggi è atteso a Torino

L'avventura di Pierre Kalulu al Milan è ai titoli di coda. E il suo futuro sarà alla Juventus che già da giorni aveva trovato un accordo con il Diavolo per il prestito oneroso (3,5 milioni) con diritto di riscatto fissato a 14 milioni più tre milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Il giocatore non era convinto di questa formula, ma ora, dopo aver parlato anche con Thiago Motta, ha sciolto le riserve e ha detto sì al trasferimento in bianconero.

A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che aggiunge che Kalulu, fuori dai piani di Paulo Fonseca che non lo ha nemmeno convocato per il Torino, è atteso oggi a Torino e successivamente svolgerà le visite mediche di rito prima di firmare il suo nuovo contratto con la Juventus.