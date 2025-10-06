Gazzetta: "Il Milan spreca e la Juve ringrazia. Pulisic e Leao buttano via vittoria e vetta"

In merito allo 0-0 di ieri sera tra Juventus e Milan, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Il Milan spreca e la Juve ringrazia. Pulisic e Leao buttano via vittoria e vetta". Grandi rimpianti in casa rossonera per un pareggio che va sicuramente stretto visto che se c'era una squadra che avrebbe meritato la vittoria era proprio quella milanista. Le occasioni migliori sono arrivate nella ripresa: una con Pulisic che ha fallito un rigore e due con Leao che non è stato freddo sotto porta. Il Diavolo ha perso così la vetta della classifica, dove ora sono rimaste solo Napoli e Roma.

Questa la classifica della Serie A dopo sei giornate:

Napoli 15

Roma 15

Milan 13

Inter 12

Juventus 12

Atalanta 10

Bologna 10

Como 9

Sassuolo 9

Cremonese 9

Cagliari 8

Udinese 8

Lazio 7

Parma 5

Lecce 5

Torino 5

Fiorentina 3

Verona 3

Genoa 2

Pisa 2

