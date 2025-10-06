Gazzetta: "Il Milan spreca e la Juve ringrazia. Pulisic e Leao buttano via vittoria e vetta"
In merito allo 0-0 di ieri sera tra Juventus e Milan, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Il Milan spreca e la Juve ringrazia. Pulisic e Leao buttano via vittoria e vetta". Grandi rimpianti in casa rossonera per un pareggio che va sicuramente stretto visto che se c'era una squadra che avrebbe meritato la vittoria era proprio quella milanista. Le occasioni migliori sono arrivate nella ripresa: una con Pulisic che ha fallito un rigore e due con Leao che non è stato freddo sotto porta. Il Diavolo ha perso così la vetta della classifica, dove ora sono rimaste solo Napoli e Roma.
Questa la classifica della Serie A dopo sei giornate:
Napoli 15
Roma 15
Milan 13
Inter 12
Juventus 12
Atalanta 10
Bologna 10
Como 9
Sassuolo 9
Cremonese 9
Cagliari 8
Udinese 8
Lazio 7
Parma 5
Lecce 5
Torino 5
Fiorentina 3
Verona 3
Genoa 2
Pisa 2
