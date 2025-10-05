Milan, Bartesaghi in vantaggio su Athekame per sostituire lo squalificato Estupinan
Stasera contro la Juventus, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno solo di due giocatori, cioè l'infortunato Ardon Jashari e lo squalificato Pervis Estupinan. Quest'ultimo è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo dopo il cartellino rosso rimediato una settimana fa contro il Napoli. Chi giocherà quindi al suo posto sulla fascia sinistra?
Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere della Sera, la scelta di Allegri dovrebbe ricadere su Davide Bartesaghi che è in vantaggio su Zachary Athekame. E' stato ieri lo stesso allenatore livornese a confermare in conferenza stampa questo ballottaggio a sinistra: "Se Bartesaghi è pronto? Ho fiducia in lui come in tutti i giocatori della rosa. Domani giocherà o Bartesaghi o Athekame che può giocare anche a sinistra".
