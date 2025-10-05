E' tornata Juventus-Milan da scudetto. Gazzetta: "Da girar la testa"
L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina in vista di Juventus-Milan in programma stasera: "Da girar la testa". Dopo diversi anni, le due squadre sono tornate a competere entrambe per lo scudetto. Vero che siamo solo alla sesta giornata di campionato, ma questa gara potrebbe dire molto sulle ambizioni di bianconeri e rossoneri. C'è grande attesa per il ritorno a Torino da avversari di Max Allegri e di Adrien Rabiot.
DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN
Data: domenica 5 ottobre 2025
Ora: 20.45
Stadio: Allianz Stadium di Torino
Diretta TV: Dazn, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Guida di Torre Annunziata
Assistenti: Colarossi - Rossi C.
IV uomo: Ayroldi
VAR: Di Bello
AVAR: Ghersini
