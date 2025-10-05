Verso Juventus-Milan: le probabili formazioni delle due squadre
Queste, secondo La Gazzetta dello Sport, le probabili formazioni di Juventus e Milan per la gara di questa sera:
JUVENTUS: (3-4-2-1) Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David.
MILAN: (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic.
DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN
Data: domenica 5 ottobre 2025
Ora: 20.45
Stadio: Allianz Stadium di Torino
Diretta TV: Dazn, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Guida di Torre Annunziata
Assistenti: Colarossi - Rossi C.
IV uomo: Ayroldi
VAR: Di Bello
AVAR: Ghersini
