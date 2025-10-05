Capello: "Modric un professore. Un calciatore così la Juve non ce l’ha"

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ex allenatore di Juventus e Milan, ha scritto in vista della gara di stasera a Torino tra i bianconeri di Tudor e i rossoneri di Allegri: "Il centrocampo è il reparto che sta facendo la differenza al Milan. Un po’ perché Allegri ha messo mano alla confusione dello scorso anno, un po’ perché quando arrivano giocatori del calibro di Modric e Rabiot le cose cambiano per forza. Al contrario, la Juventus in mediana qualche problema ce l’ha. Se poi Tudor stasera dovesse anche fare a meno dell’energia di Thuram, per i bianconeri la sfida si complicherebbe parecchio. McKennie ha dinamismo, corre, si dà da fare ma... Non è Thuram quando si spinge in avanti. Ricordiamo poi che Locatelli-McKennie è stata la mediana mercoledì in Champions, in una partita molto intensa come quella contro il Villarreal e potrebbe dunque patire un po’ di stanchezza. Volendo c’è pure Koopmeiners, che per me - in una gara come quella con il Milan - Tudor non rischierebbe in mediana, ma piuttosto più alto.

Dal mio punto di vista, la partita in mezzo al campo dovrebbe farla più il Milan, che ha anche una grande occasione se si pensa alle assenze dei padroni di casa. Vuoi perché i rossoneri hanno più entusiasmo e meno paura, grazie agli ultimi risultati, vuoi perché Modric gioca in una sola delle due squadre. Il croato, a dispetto dell’età, è un professore. E non mi riferisco solo alle abilità con la palla nei piedi, ma anche e soprattutto alla lettura delle situazioni e dei momenti della partita. Un calciatore così, la Juve non ce l’ha. Per questo penso sia naturale che saranno più i rossoneri a controllare l’andamento della partita. Tudor dovrà chiedere agli esterni a tutta fascia di aiutare per non trovarsi in inferiorità numerica o rischiare di abbassarsi troppo. Il centrocampo del Milan, poi, ha una particolarità: riesce a mantenere l’equilibrio, pur essendo molto rapido nei ribaltamenti di fronte e letale negli inserimenti delle mezzali".

