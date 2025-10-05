Stasera Juventus-Milan. Tuttosport: "Fuoco Yildiz. Allegri: 'Nessun rivincita'"

"Fuoco Yildiz": titola così stamattina Tuttosport in prima pagina sul giocatore turco della Juventus che sarà certamente uno dei protagonisti questa sera nel big-match contro il Milan. Il quotidiano riferisce che allo Stadium ci saranno degli emissari dell'Arsenal per visionarlo da vicino, ma il club bianconero sta definendo i dettagli per il rinnovo fino al 2030 con ingaggio triplicato.

In vista della gara di stasera, c'è poi grande attesa anche per il ritorno a Torino di Max Allegri: "Non è una rivincita per me. Quando sono andato alla Juve ho ringraziato il Milan per i primi 4 anni. Prima di tornare qui ho ringraziato la Juve. Domani non è una rivincita, sarà una bella partita. Dovremo fare una bella partita tatticamente" ha dichiarato il tecnico rossonero ieri in conferenza stampa.

