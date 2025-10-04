Il QS titola: "Pulisic la star dell'attacco: contro la Juventus è il punto fermo"

Il QS titola: "Pulisic la star dell'attacco: contro la Juventus è il punto fermo"MilanNews.it
Oggi alle 09:47Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Il Quotidiano Sportivo in edicola questa mattina titola così: "Pulisic la star dell'attacco: contro la Juventus è il punto fermo". Domani sera nel big-match contro la Juventus, sarà ancora una volta Christian Pulisic a guidare l'attacco milanista. L'americano, autore finora in stagione di sei gol tra Serie A e Coppa Italia, dovrebbe essere affiancato da Santiago Gimenez che sembra essere favorito per partire dal primo minuto rispetto a Rafael Leao e Christopher Nkunku

DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN
Allianz Stadium di Torino, ore 20:45
TV: Dazn
Web: MilanNews.it

SQUADRA ARBITRALE
Arbirtro: Guida di Torre Annunziata
Asssitenti: Colarossi - Rossi C.
Quarto uomo: Ayroldi
Var: Di Bello
Avar: Ghersini
 