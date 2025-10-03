Rabiot torna a Torino, il CorSera: "Taglio dello stipendio per ritrovare papà-Max"

vedi letture

Adrien Rabiot è arrivato nell'ultimo giorno di mercato e già il Milan si è innamorato di lui. Da quando è arrivato è stato sempre schierato titolare, anche in Coppa Italia contro il Lecce, e ha sempre risposto con prestazioni di primissimo livello, da grande campione. Il suo innesto, insieme a quello di Luka Modric, per la qualità ma soprattutto per l'esperienza che hanno portato, si può dire che sta facendo la differenza almeno in questo inizio di stagione milanista.

Oggi il Corriere della Sera sceglie Rabiot come protagonista del suo commento, dal momento che anche per il francese - così come per Allegri - la sfida di domenica sera contro la Juventus significa un tuffo nel recente passato. Scrive il CorSera: "Il ritorno di Rabiot". Ma poi viene sottolineato che il vero legame è quello tra centrocampista e allenatore: "S'è tagliato lo stipendio per ritrovare papà-Max". Così il francese ha etichettato Allegri in una recente rivista. Nel sottotitolo si parla, appunto anche di Modric: "Con Luka c'è sintonia in campo e fuori: con le due stelle è cambiato tutto".