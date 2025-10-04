Tuttosport in prima pagina verso Juventus-Milan: "Vlahovic, il diavolo in corpo"

Oggi alle 08:48Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

"Vlahovic, il diavolo in corpo": titola così stamattina in prima pagina Tuttosport che, in vista di Juventus-Milan di domani sera, riferisce che il centravanti serbo sembra essere il favorito per partire titolare al centro dell'attacco bianconero. E pensare che il serbo avrebbe potuto giocare questa gara con la maglia rossonera visto che durante l'estate, su richiesto di Max Allegri, il giocatore è stato corteggiato a lungo dal club di via Aldo Rossi

