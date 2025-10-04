Tuttosport in prima pagina verso Juventus-Milan: "Vlahovic, il diavolo in corpo"
"Vlahovic, il diavolo in corpo": titola così stamattina in prima pagina Tuttosport che, in vista di Juventus-Milan di domani sera, riferisce che il centravanti serbo sembra essere il favorito per partire titolare al centro dell'attacco bianconero. E pensare che il serbo avrebbe potuto giocare questa gara con la maglia rossonera visto che durante l'estate, su richiesto di Max Allegri, il giocatore è stato corteggiato a lungo dal club di via Aldo Rossi.
Di seguito il programma del sesto turno di Serie A Enilive 2025/2026:
VENERDÌ 3/10
ore 20.45, Hellas Verona-Sassuolo 0-1
SABATO 4/10
ore 15, Parma-Lecce
ore 15, Lazio-Torino
ore 18, Inter-Cremonese
ore 20.45, Atalanta-Como
DOMENICA 5/10
ore 12.30, Udinese-Cagliari
ore 15, Bologna-Pisa
ore 15, Fiorentina-Roma
ore 18, Napoli-Genoa
ore 20.45, Juventus-Milan
