Allegri e gli assi nella manica dalla panchina. Gazzetta: "L'astuzia di Nkunku e lo sprint di Leao. Milan, che tesoro"

In merito agli assi nella manica di Max Allegri dalla panchina in vista della gara di domani sera in casa della Juventus, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "L'astuzia di Nkunku e lo sprint di Leao. Milan, che tesoro". La coppia d'attacco titolare sarà ancora volta quella composta da Christian Pulisic e Santiago Gimenez, con quest'ultimo che dovrebbe essere preferito sia a Rafael Leao che a Christopher Nkunku. Il portoghese e il francese, con la loro velocità, potrebbero essere sfruttati nella ripresa dal tecnico livornese quando i bianconeri saranno sicuramente più stanchi e ci sarà più spazi in avanti.

Questa la probabile formazione del Milan che Allegri schiererà nuovamente con il 3-5-2: Maignan in porta, Tomori (ieri è tornato ad allenarsi in gruppo ed è quindi recuperato), Gabbia e Pavlovic in difesa, Saelemakers a destra e Bartesaghi a sinistra (al posto dello squalificato Estupinan), in mezzo al campo confermatissimo il trio composto da Fofana, Modric e Rabiot, mentre in attacco ci saranno Pulisic e Gimenez.

