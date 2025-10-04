Verso Juventus-Milan, il CorSport su Rabiot: "Monsieur livello"

vedi letture

Il Corriere dello Sport in edicola stamattina titola così in prima pagina su Adrien Rabiot che sarà sicuramente uno dei grandi protagonisti in Juventus-Milan: "Monsieur livello". Il francese, grande ex della sfida insieme a Massimiliano Allegri, è stato voluto fortemente in rossonero proprio dal tecnico livornese che lo ha messo subito al centro della squadra rossonera. Finora, da quando è arrivato, l'ex Marsiglia è stato sempre titolare ed è sempre rimasto in campo per 90', a testimonianza del fatto che per l'allenatore milanista è un elemento davvero imprescindibile.

DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN

Allianz Stadium di Torino, ore 20:45

TV: Dazn

Web: MilanNews.it

SQUADRA ARBITRALE

Arbirtro: Guida di Torre Annunziata

Asssitenti: Colarossi - Rossi C.

Quarto uomo: Ayroldi

Var: Di Bello

Avar: Ghersini

