Verso Juventus-Milan, il CorSport su Rabiot: "Monsieur livello"
Il Corriere dello Sport in edicola stamattina titola così in prima pagina su Adrien Rabiot che sarà sicuramente uno dei grandi protagonisti in Juventus-Milan: "Monsieur livello". Il francese, grande ex della sfida insieme a Massimiliano Allegri, è stato voluto fortemente in rossonero proprio dal tecnico livornese che lo ha messo subito al centro della squadra rossonera. Finora, da quando è arrivato, l'ex Marsiglia è stato sempre titolare ed è sempre rimasto in campo per 90', a testimonianza del fatto che per l'allenatore milanista è un elemento davvero imprescindibile.
DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN
Allianz Stadium di Torino, ore 20:45
TV: Dazn
Web: MilanNews.it
SQUADRA ARBITRALE
Arbirtro: Guida di Torre Annunziata
Asssitenti: Colarossi - Rossi C.
Quarto uomo: Ayroldi
Var: Di Bello
Avar: Ghersini
