Allegri sprona il suo 10, il CorSport: "Vuole un Leao da Diavolo"

Nelle ultime ore, sui social e non solo, hanno fatto il giro del mondo gli spezzoni di Bordocam il format preparato da Dazn che racconta la partita vista da bordocampo. In quello realizzato per Milan-Napoli si è vissuta da vicino l'esperienza Massimiliano Allegri, indemoniato nei minuti finali di partita con la squadra a protezione del gol del vantaggio. A più riprese Allegri si è rivolto con urla e gesti a Rafael Leao, appena rientrato dopo oltre un mese, e si è lasciato anche andare a un...: "Non ha cuore!".

Oggi il Corriere dello Sport propone un pezzo proprio a partire da questa reazione di Allegri nei confronti del suo talento portoghese. Titola il quotidiano: "Max vuole un Leao da Diavolo". Nell'occhiello si legge la spiegazione di quelle che sono le caratteristiche di Leao e che tutti ormai conoscono: "Rafa incide in attacco ma è poco disposto al sacrificio". E quindi viene aggiunto nel sottotitolo: "L'ha richiamato contro il Napoli e glielo ha spiegato in settimana: serve il cuore al servizio del Milan".