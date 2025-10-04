Milan, Allegri sceglie ancora Gimenez: il messicano sarà titolare anche contro la Juventus

Domani sera, nella gara in programma alle 20.45 a Torino contro la Juventus, chi giocherà nell'attacco del Milan al fianco dell'insostituibile Chrstian Pulisic? Nei giorni scorsi si è parlato spesso di un possibile ritorno da titolare di Rafael Leao e anche di una possibile chance per Christopher Nkunku dopo gli zero minuto contro il Napoli, ma alla fine a spuntarla dovrebbe essere ancora una volta Santiago Gimenez che dovrebbe essere confermato dal 1' accanto all'americano.

Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, nonostante il centravanti messicano sia ancora alla ricerca del suo primo gol in questo campionato (ha segnato per ora solo contro il Lecce nei sedicesimi di Coppa Italia), il suo lavoro è prezioso e per Max Allegri non ci rinuncia. L'ex Feyenoord, con i suoi movimenti, apre gli spazi ai compagni e inoltre pressa tanto e dà anche un grande mano in fase difensiva. Deve migliorare invece sotto porta visto che ha fallito finora troppe occasioni da gol.

